Зрители увидели, чем занимается олимпийский чемпион на трибуне, и никто не ожидал такой милоты
Медалист разрушил предрассудки, доказав, что хорош не только в спорте, но и в рукоделии.
27-летний чемпион Том Дейли из Англии завоевал на Олимпиаде в Токио золотую медаль в синхронных прыжках в воду с десятиметровой высоты. Но зрителей покорили не только его спортивные умения. Во время соревнований по прыжкам среди женщин парня засняли на трибуне, где он спокойно вязал, сидя в маске.
Видео © Twitter / nikarfi
Том так ловко управлялся со спицами, что привёл окружающих в восторг. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, и пользователи с удивлением и восхищением писали, что талантливый человек действительно талантлив во всём. При этом некоторые отметили, что вязание — отличный способ справиться со стрессом во время спортивных состязаний.
Великий Том Дейли, чемпион во всём! 😊❤️
Возможно, это его способ справиться со стрессом и тревогой, на которые так много жаловались другие спортсмены.
Посмотрите, какой он спокойный
Фото © Instagram / madewithlovebytomdaley
Продолжай и дальше разрушать предрассудки
Мы любим тебя, Том
Сам чемпион потом рассказал, что вязал свитер для французского бульдога, который живёт у его приятеля. А ранее признавался, что подобное занятие действительно помогало ему оставаться спокойным во время подготовки к Играм, пишет Daily Mail. У Тома даже есть отдельный аккаунт в "Инстаграме", посвящённый его хобби, где можно увидеть спортсмена в одежде, сделанной собственными руками.
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