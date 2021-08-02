НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зрители увидели, чем занимается олимпийский чемпион на трибуне, и никто не ожидал такой милоты

Медалист разрушил предрассудки, доказав, что хорош не только в спорте, но и в рукоделии.

2 августа, 13:12
3230

Фото © Instagram / tomdaley

27-летний чемпион Том Дейли из Англии завоевал на Олимпиаде в Токио золотую медаль в синхронных прыжках в воду с десятиметровой высоты. Но зрителей покорили не только его спортивные умения. Во время соревнований по прыжкам среди женщин парня засняли на трибуне, где он спокойно вязал, сидя в маске.

Видео © Twitter / nikarfi

Том так ловко управлялся со спицами, что привёл окружающих в восторг. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, и пользователи с удивлением и восхищением писали, что талантливый человек действительно талантлив во всём. При этом некоторые отметили, что вязание — отличный способ справиться со стрессом во время спортивных состязаний.

Фото © Instagram / tomdaley

Фото © Instagram / tomdaley

Великий Том Дейли, чемпион во всём! 😊❤️

Laura.come

Возможно, это его способ справиться со стрессом и тревогой, на которые так много жаловались другие спортсмены.
Посмотрите, какой он спокойный

Ernesto.martinez.716

Фото © Instagram / madewithlovebytomdaley

Фото © Instagram / madewithlovebytomdaley

Продолжай и дальше разрушать предрассудки

Productoselceibo

Мы любим тебя, Том

Cotihuarte

Сам чемпион потом рассказал, что вязал свитер для французского бульдога, который живёт у его приятеля. А ранее признавался, что подобное занятие действительно помогало ему оставаться спокойным во время подготовки к Играм, пишет Daily Mail. У Тома даже есть отдельный аккаунт в "Инстаграме", посвящённый его хобби, где можно увидеть спортсмена в одежде, сделанной собственными руками.

Мужа принцессы Евгении застали на яхте с полуголыми моделями, пока она сидела дома с ребёнком

Мужа принцессы Евгении застали на яхте с полуголыми моделями, пока она сидела дома с ребёнком

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Спортивный журналист объяснил успешный старт России на Олимпиаде в Токио

сегодня в 17:51

Муж Тимановской объяснил свой срочный отъезд из Белоруссии

сегодня в 19:38

Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд

сегодня в 21:26

Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда

сегодня в 14:51

Учёные насчитали 84 различных симптома у переболевших ковидом

сегодня в 22:26

Новости партнеров

Layer 1