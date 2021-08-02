Зрители увидели, чем занимается олимпийский чемпион на трибуне, и никто не ожидал такой милоты

27-летний чемпион Том Дейли из Англии завоевал на Олимпиаде в Токио золотую медаль в синхронных прыжках в воду с десятиметровой высоты. Но зрителей покорили не только его спортивные умения. Во время соревнований по прыжкам среди женщин парня засняли на трибуне, где он спокойно вязал, сидя в маске.

Видео © Twitter / nikarfi

Том так ловко управлялся со спицами, что привёл окружающих в восторг. Кадры быстро разлетелись по соцсетям, и пользователи с удивлением и восхищением писали, что талантливый человек действительно талантлив во всём. При этом некоторые отметили, что вязание — отличный способ справиться со стрессом во время спортивных состязаний.

Фото © Instagram / tomdaley

Великий Том Дейли, чемпион во всём! 😊❤️ Laura.come

Возможно, это его способ справиться со стрессом и тревогой, на которые так много жаловались другие спортсмены.

Посмотрите, какой он спокойный Ernesto.martinez.716

Фото © Instagram / madewithlovebytomdaley

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Мы любим тебя, Том Cotihuarte