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Мужа принцессы Евгении застали на яхте с полуголыми моделями, пока она сидела дома с ребёнком

Пользователи решили, что парень позволил себе лишнего и должен быть готов ответить за свой поступок.

2 августа, 10:49

Фото © Instagram / princesseugenie, katemiddletonfanss

35-летнему Джеку Бруксбэнку, видимо, предстоит непростой разговор по возвращении домой. Пока его супруга — внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения — остается в Виндзоре, ухаживая за их пятимесячным сыном, парень проводит время в обществе моделей.

Джек отправился на Капри как представитель одного из спонсоров благотворительного гала-концерта Unicef и решил немного развлечься. Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнажённых красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нём и команде.

Фото © Instagram / princesseugenie

Фото © Instagram / princesseugenie

В соцсетях поведение Бруксбэнка резко осудили. Пользователи предположили, что члены королевской семьи тоже будут возмущены выходкой супруга Евгении. Напомним, что внучка Елизаветы II вышла замуж за Джека, бывшего официанта, торговца вином и управляющего лондонским ночным клубом, в 2018 году. 9 февраля в Портлендской больнице Лондона у пары родился сын.

Ничего не подозревающие супруги надели на отдыхе одежду, которая сделала их мечтой местных свингеров

Ничего не подозревающие супруги надели на отдыхе одежду, которая сделала их мечтой местных свингеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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