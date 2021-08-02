Мужа принцессы Евгении застали на яхте с полуголыми моделями, пока она сидела дома с ребёнком

35-летнему Джеку Бруксбэнку, видимо, предстоит непростой разговор по возвращении домой. Пока его супруга — внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения — остается в Виндзоре, ухаживая за их пятимесячным сыном, парень проводит время в обществе моделей.

Джек отправился на Капри как представитель одного из спонсоров благотворительного гала-концерта Unicef и решил немного развлечься. Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнажённых красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нём и команде.

Фото © Instagram / princesseugenie