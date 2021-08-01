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Ничего не подозревающие супруги надели на отдыхе одежду, которая сделала их мечтой местных свингеров

Всего одна деталь на нарядах смущённой пары дала зелёный свет любителям шумных утех.

1 августа, 11:00
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Скриншот © TikTok / linjeanw

Пользовательница Линда из США с ником Linjeanw поделилась в "Тиктоке" роликом, где рассказала, как вместе с мужем угодила в конфузную ситуацию. Супруги отправились отдыхать и решили, что будет мило купить схожую пляжную одежду. Выбор пал на вещи, украшенные ананасами.

Видео © TikTok / linjeanw

Влюблённые наслаждались отпуском, но вдруг заметили, что некоторые незнакомцы начали проявлять к ним повышенное внимание и вести себя слишком нежно. Шокированная пара не понимала, в чём дело. Секрет оказался не так прост. Как выяснилось, ананас в качестве своего символа избрали свингеры, пишет indy100. Например, если растение разместить на крыльце или у почтового ящика, значит, в этом доме проходит свингерская вечеринка. Кроме того, любвеобильные пары узнают друг друга по одежде и аксессуарам с подобным принтом.

Скриншот © TikTok / linjeanw

Скриншот © TikTok / linjeanw

Ролик набрал уже 2,8 млн просмотров, и информация стала открытием для многих пользователей. Они по-доброму смеялись над парой, угодившей в неловкую ситуацию, и активно отмечали, что хотят отстоять честь ананасов.

Вернём себе ананасы! Пусть свингеры используют что-то другое

masterpframe

Вы гуляли и удивлялись, почему так популярны

amespointer

Ха-ха, боже, это очень смешно

stephiesaysso

Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке

Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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