Ничего не подозревающие супруги надели на отдыхе одежду, которая сделала их мечтой местных свингеров

Пользовательница Линда из США с ником Linjeanw поделилась в "Тиктоке" роликом, где рассказала, как вместе с мужем угодила в конфузную ситуацию. Супруги отправились отдыхать и решили, что будет мило купить схожую пляжную одежду. Выбор пал на вещи, украшенные ананасами.

Влюблённые наслаждались отпуском, но вдруг заметили, что некоторые незнакомцы начали проявлять к ним повышенное внимание и вести себя слишком нежно. Шокированная пара не понимала, в чём дело. Секрет оказался не так прост. Как выяснилось, ананас в качестве своего символа избрали свингеры, пишет indy100. Например, если растение разместить на крыльце или у почтового ящика, значит, в этом доме проходит свингерская вечеринка. Кроме того, любвеобильные пары узнают друг друга по одежде и аксессуарам с подобным принтом.