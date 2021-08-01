Ничего не подозревающие супруги надели на отдыхе одежду, которая сделала их мечтой местных свингеров
Всего одна деталь на нарядах смущённой пары дала зелёный свет любителям шумных утех.
Пользовательница Линда из США с ником Linjeanw поделилась в "Тиктоке" роликом, где рассказала, как вместе с мужем угодила в конфузную ситуацию. Супруги отправились отдыхать и решили, что будет мило купить схожую пляжную одежду. Выбор пал на вещи, украшенные ананасами.
Видео © TikTok / linjeanw
Влюблённые наслаждались отпуском, но вдруг заметили, что некоторые незнакомцы начали проявлять к ним повышенное внимание и вести себя слишком нежно. Шокированная пара не понимала, в чём дело. Секрет оказался не так прост. Как выяснилось, ананас в качестве своего символа избрали свингеры, пишет indy100. Например, если растение разместить на крыльце или у почтового ящика, значит, в этом доме проходит свингерская вечеринка. Кроме того, любвеобильные пары узнают друг друга по одежде и аксессуарам с подобным принтом.
Ролик набрал уже 2,8 млн просмотров, и информация стала открытием для многих пользователей. Они по-доброму смеялись над парой, угодившей в неловкую ситуацию, и активно отмечали, что хотят отстоять честь ананасов.
Вернём себе ананасы! Пусть свингеры используют что-то другое
Вы гуляли и удивлялись, почему так популярны
Ха-ха, боже, это очень смешно
WOW-news
Визажистка с помощью мейкапа вытворяет такие вещи, что люди не верят, что это один и тот же человек
вчера в 10:00
10 участниц "Дома-2", которые так изменили свою внешность, что на старых фото это совсем другие люди
вчера в 09:00
Туристы со стажем назвали 10 самых глупых ошибок, которые совершают пассажиры круизных лайнеров
вчера в 07:00
Комментариев: 0