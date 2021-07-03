Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке

Девушки, всегда прислушивайтесь к своей интуиции. Мы с моим теперь уже почти бывшим мужем ссорились из-за одной и той же девушки в течение нескольких месяцев. И каждый раз он говорил: "Ты с ума сошла, ты даже не понимаешь, о чём говоришь". <...> А это её машина, припаркованная перед моим домом... сегодня вечером

anabanana5820