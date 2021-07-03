Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке
Жену долгое время терзали сомнения в преданности её второй половинки, и в итоге интуиция её не подвела.
Пользовательница с ником anabanana5820 поделилась в "Тиктоке" грустной, но поучительной историей. Девушка рассказала, что в течение нескольких месяцев выясняла отношения со своим мужем, заподозрив его в неверности. Но мужчина активно пытался убедить супругу в том, что она всё придумала.
Видео © TikTok / stacks1400
Но вскоре девушка случайно вывела обманщика на чистую воду. Анна отправилась в поездку по работе, а когда приехала в Миссисипи, США, внезапно скачала "Тикток", руководствуясь интуицией. И первое же видео, которое всплыло в её ленте, было от той самой девушки, к которой пользовательница ревновала мужа. На кадрах она увидела, что машина соперницы стоит у её дома — супруг с любовницей вместе провели праздничные выходные.
Девушки, всегда прислушивайтесь к своей интуиции. Мы с моим теперь уже почти бывшим мужем ссорились из-за одной и той же девушки в течение нескольких месяцев. И каждый раз он говорил: "Ты с ума сошла, ты даже не понимаешь, о чём говоришь". <...> А это её машина, припаркованная перед моим домом... сегодня вечером
Ролик набрал 2,5 млн просмотров, и зрители рассказали, что подобные истории далеко не редкость. Девушки поддержали Анну и поделились своим неприятным опытом, подтвердив, что интуиция зачастую и правда не подводит.
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