НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке

Жену долгое время терзали сомнения в преданности её второй половинки, и в итоге интуиция её не подвела.

3 июля, 16:00

Скриншот © TikTok / stacks1400

Пользовательница с ником anabanana5820 поделилась в "Тиктоке" грустной, но поучительной историей. Девушка рассказала, что в течение нескольких месяцев выясняла отношения со своим мужем, заподозрив его в неверности. Но мужчина активно пытался убедить супругу в том, что она всё придумала.

Видео © TikTok / stacks1400

Но вскоре девушка случайно вывела обманщика на чистую воду. Анна отправилась в поездку по работе, а когда приехала в Миссисипи, США, внезапно скачала "Тикток", руководствуясь интуицией. И первое же видео, которое всплыло в её ленте, было от той самой девушки, к которой пользовательница ревновала мужа. На кадрах она увидела, что машина соперницы стоит у её дома — супруг с любовницей вместе провели праздничные выходные.

Девушки, всегда прислушивайтесь к своей интуиции. Мы с моим теперь уже почти бывшим мужем ссорились из-за одной и той же девушки в течение нескольких месяцев. И каждый раз он говорил: "Ты с ума сошла, ты даже не понимаешь, о чём говоришь". <...> А это её машина, припаркованная перед моим домом... сегодня вечером

anabanana5820

Скриншот © TikTok / stacks1400

Скриншот © TikTok / stacks1400

Ролик набрал 2,5 млн просмотров, и зрители рассказали, что подобные истории далеко не редкость. Девушки поддержали Анну и поделились своим неприятным опытом, подтвердив, что интуиция зачастую и правда не подводит.

Это всегда та девушка, о которой тебе говорят не беспокоиться

ashleyswagnerxo

Мы с бывшим встречались 11 лет и всё это время ссорились из-за одной и той же девушки. Угадайте, кому он сделал предложение через полгода после нашего разрыва?

ashweeeeed88

Мой бывший провернул со мной то же самое. Клялся, что она никто, но сразу же начал с ней встречаться после нашего развода. Но ничего страшного — я вышла замуж за его друга

sarbre17

Парень остался в ужасе, узнав из переписки возлюбленной, кем ему на самом деле приходится сын

Парень остался в ужасе, узнав из переписки возлюбленной, кем ему на самом деле приходится сын

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Парень остался в ужасе, узнав из переписки возлюбленной, кем ему на самом деле приходится сын

22 июня, 08:13

Экс-любовница Гуфа в слезах записала видео, показав, как ей в кровь разбил лицо близкий человек

30 июня, 12:32

15 подозрительно странных и смешных семейных фото, на которых откуда-то появились мировые звёзды

сегодня в 15:00

Мясников раскрыл россиянам нестандартные последствия укуса клеща

сегодня в 16:43

В Подмосковье рассказали, сколько будет стоить газификация домов в деревнях и сёлах

сегодня в 16:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1