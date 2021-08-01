НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Визажистка с помощью мейкапа вытворяет такие вещи, что люди не верят, что это один и тот же человек

29-летняя Приянка Павар из Индии может потратить до 11 часов на создание одного образа. Цифры серьёзные, но ничего удивительного нет — только посмотрите, как сильно преображается девушка.

1 августа, 10:00
3326

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Приянка несколько лет занимается макияжем. В 2018 году девушка начала активно учиться классическому мейкапу, но сразу поняла — для неё это слишком скучно

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Вскоре в портфолио девушки появились необычные работы: она превращала себя в ванну с пузырями, делала из своего лица пазл и так далее

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Ещё пару лет индианка оттачивала своё искусство, переключаясь с сюрреалистичных образов на классические. Но в середине 2020-го общенациональное горе дало её творчеству новый вектор развития

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Когда в прошлом году известный актёр Сушант Сингх Раджпут покончил с собой, я была очень тронута и решила в знак почтения воссоздать его внешний вид. Мои подписчики были в восторге, когда я опубликовала это, хотя объективно получилось не так уж и хорошо

Приянка Павар

Кадр из видео © Instagram /makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram /makeupbypriyankapanwar

Реакция подписчиков была такая активная, что девушка поняла — ей нужно делать ещё больше перевоплощений. Начала Приянка с героев своего любимого фильма — "Гарри Поттер"

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Работа над одним образом занимает у индианки минимум 11 часов! Сначала она подбирает фотографии знаменитости, потом по кадрам девушка изучает структуру костей. Дальше — самое сложное: сам процесс нанесения макияжа

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Для "рисования" подходит обычный набор визажиста. Но чтобы закончить образ — нужно гораздо больше. В ход идут парики, "лысые" шапочки и контактные линзы. Самой большой проблемой для Приянки остаётся воссоздание носов её героев, пишет Daily Mail.

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Это двухмерный макияж, поэтому трансформация видна только с лицевой стороны, а на создание одного вида уходит 10–11 часов. Самая сложная часть — нос, поскольку это требует большого внимания. Сделать его шире или уже, скрыть ноздри или ещё что. По сравнению с этим всё остальное легко

Приянка Павар

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

На аккаунт Приянки в Instagram подписано всего 22 тысячи человек, но этого уже достаточно, чтобы быть своего рода звездой у себя на родине. Девушка ушла с работы и теперь всю свою жизнь посвящает макияжу, который ещё совсем недавно был просто хобби

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Я самоучка в моделирующем макияже, во всём разбиралась и практиковалась самостоятельно. <...> Я в восторге от внимания и комплиментов, которые получаю по поводу своих работ

Приянка Павар

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс.

Девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс.

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

10 реалистичных иллюзий, нарисованных на моделях, после которых вы взглянете на своё тело по-другому

17 июля, 15:00

Толстушку унизили при всех во время отпуска, и она отомстила, сбросив 65 кг и став бодибилдершей

27 февраля, 07:00

Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд

сегодня в 21:26

Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда

сегодня в 14:51

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у берегов России

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1