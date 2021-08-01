Визажистка с помощью мейкапа вытворяет такие вещи, что люди не верят, что это один и тот же человек

Приянка несколько лет занимается макияжем. В 2018 году девушка начала активно учиться классическому мейкапу, но сразу поняла — для неё это слишком скучно

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Вскоре в портфолио девушки появились необычные работы: она превращала себя в ванну с пузырями, делала из своего лица пазл и так далее

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Ещё пару лет индианка оттачивала своё искусство, переключаясь с сюрреалистичных образов на классические. Но в середине 2020-го общенациональное горе дало её творчеству новый вектор развития

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Когда в прошлом году известный актёр Сушант Сингх Раджпут покончил с собой, я была очень тронута и решила в знак почтения воссоздать его внешний вид. Мои подписчики были в восторге, когда я опубликовала это, хотя объективно получилось не так уж и хорошо Приянка Павар

Кадр из видео © Instagram /makeupbypriyankapanwar

Реакция подписчиков была такая активная, что девушка поняла — ей нужно делать ещё больше перевоплощений. Начала Приянка с героев своего любимого фильма — "Гарри Поттер"

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Работа над одним образом занимает у индианки минимум 11 часов! Сначала она подбирает фотографии знаменитости, потом по кадрам девушка изучает структуру костей. Дальше — самое сложное: сам процесс нанесения макияжа

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Для "рисования" подходит обычный набор визажиста. Но чтобы закончить образ — нужно гораздо больше. В ход идут парики, "лысые" шапочки и контактные линзы. Самой большой проблемой для Приянки остаётся воссоздание носов её героев, пишет Daily Mail.

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Это двухмерный макияж, поэтому трансформация видна только с лицевой стороны, а на создание одного вида уходит 10–11 часов. Самая сложная часть — нос, поскольку это требует большого внимания. Сделать его шире или уже, скрыть ноздри или ещё что. По сравнению с этим всё остальное легко Приянка Павар

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

На аккаунт Приянки в Instagram подписано всего 22 тысячи человек, но этого уже достаточно, чтобы быть своего рода звездой у себя на родине. Девушка ушла с работы и теперь всю свою жизнь посвящает макияжу, который ещё совсем недавно был просто хобби

Кадр из видео © Instagram/makeupbypriyankapanwar

Я самоучка в моделирующем макияже, во всём разбиралась и практиковалась самостоятельно. <...> Я в восторге от внимания и комплиментов, которые получаю по поводу своих работ Приянка Павар