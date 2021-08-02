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Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют её остановиться

Теперь девушка не хочет показываться перед поклонниками, пока всё не вернётся на свои места.

2 августа, 11:56

Фото © Instagram/aizalovesam. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

Айза решилась на очередную трансформацию и показала на видео, как её губы увеличились до аномальных размеров. 36-летняя экс-возлюбленная Гуфа заявила в инстаграм-сториз, что несколько дней из-за этого не будет показывать лицо. При этом она отметила, что не жалеет о содеянном и скоро её внешность придёт в норму.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

Сразу заявляю, что вы не увидите меня несколько дней, потому что это ужас

Айза

Фото © Instagram/aizalovesam

Фото © Instagram/aizalovesam

Девушка не уточнила, какую именно бьюти-процедуру она сделала. Часть поклонников решила, что Айза снова увеличила себе губы. Однако другие предположили, что, наоборот, она собиралась их уменьшить, но пострадала от аллергической реакции.

Остановись, с каждым разом только хуже

Vi Ka

Боже, это просто лидаза для выведения филлера из губ, от неё сильно губы отекают, а потом в исходное состояние переходят

Vikki

Фото © Instagram/aizalovesam. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram/aizalovesam. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

При этом ранее Айза выложила снимок из прошлого, на котором её совершенно не узнать. У девушки были светлые волосы и аккуратные черты лица — пухлые губы и "лисьи глазки" появились гораздо позже.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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