Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют её остановиться

Айза решилась на очередную трансформацию и показала на видео, как её губы увеличились до аномальных размеров. 36-летняя экс-возлюбленная Гуфа заявила в инстаграм-сториз, что несколько дней из-за этого не будет показывать лицо. При этом она отметила, что не жалеет о содеянном и скоро её внешность придёт в норму.

Сразу заявляю, что вы не увидите меня несколько дней, потому что это ужас Айза

Фото © Instagram/aizalovesam

Девушка не уточнила, какую именно бьюти-процедуру она сделала. Часть поклонников решила, что Айза снова увеличила себе губы. Однако другие предположили, что, наоборот, она собиралась их уменьшить, но пострадала от аллергической реакции.

Остановись, с каждым разом только хуже Vi Ka

Боже, это просто лидаза для выведения филлера из губ, от неё сильно губы отекают, а потом в исходное состояние переходят Vikki