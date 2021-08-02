"Я бы дал две золотые медали": Немов прокомментировал решение судей поставить гимнаста Аблязина на второе место
Четырёхкратный олимпийский чемпион не считает, что нашего спортсмена засудили.
Фото © ТАСС / Николай Галкин
Знаменитый российский гимнаст Алексей Немов считает, что по итогам олимпийского турнира в опорном прыжке судьям следовало дать золотые медали — и Син Джи Хвану из Южной Кореи, и россиянину Денису Аблязину. Об этом он рассказал Лайфу.
В ходе соревнований Аблязин показал одинаковый результат с Син Джи Хваном (по 14,783 балла). В связи с более высокой сложностью элементов кореец завоевал золото, а россиянину вручили серебро.
"Давайте сразу не будем клеймо ставить. Не засудили. Они прыгнули на одинаковую сумму баллов. Но так как у корейского гимнаста первый прыжок оценивался по трудности базово из 6, а у Дениса — из 5,6. Прыгнули не в доскок и тот и другой, соответственно, на первое место поставили корейского гимнаста. Не было такого, что засудили. Я бы дал две золотые медали и одну бронзовую оставил, так было бы честнее, на мой взгляд. Но, так как правила сегодня диктуют такие условия, получилось так, как получилось. У нас получилось серебро золотое", — заявил четырёхкратный олимпийский чемпион.
Добавим, что бронзовую медаль в ходе олимпийского турнира в опорном прыжке завоевал Артур Давтян из Армении (14,733 балла). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место (14,716).
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