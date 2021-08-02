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"Я бы дал две золотые медали": Немов прокомментировал решение судей поставить гимнаста Аблязина на второе место

Четырёхкратный олимпийский чемпион не считает, что нашего спортсмена засудили.

2 августа, 14:04
<p>Фото © ТАСС / Николай Галкин</p>

Фото © ТАСС / Николай Галкин

Знаменитый российский гимнаст Алексей Немов считает, что по итогам олимпийского турнира в опорном прыжке судьям следовало дать золотые медали — и Син Джи Хвану из Южной Кореи, и россиянину Денису Аблязину. Об этом он рассказал Лайфу.

В ходе соревнований Аблязин показал одинаковый результат с Син Джи Хваном (по 14,783 балла). В связи с более высокой сложностью элементов кореец завоевал золото, а россиянину вручили серебро.

"Давайте сразу не будем клеймо ставить. Не засудили. Они прыгнули на одинаковую сумму баллов. Но так как у корейского гимнаста первый прыжок оценивался по трудности базово из 6, а у Дениса — из 5,6. Прыгнули не в доскок и тот и другой, соответственно, на первое место поставили корейского гимнаста. Не было такого, что засудили. Я бы дал две золотые медали и одну бронзовую оставил, так было бы честнее, на мой взгляд. Но, так как правила сегодня диктуют такие условия, получилось так, как получилось. У нас получилось серебро золотое", заявил четырёхкратный олимпийский чемпион.

Россия отказалась подавать протест на оценку гимнаста Аблязина, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Россия отказалась подавать протест на оценку гимнаста Аблязина, завоевавшего серебро на Олимпиаде

Добавим, что бронзовую медаль в ходе олимпийского турнира в опорном прыжке завоевал Артур Давтян из Армении (14,733 балла). Россиянин Никита Нагорный занял пятое место (14,716).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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