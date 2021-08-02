"Давайте сразу не будем клеймо ставить. Не засудили. Они прыгнули на одинаковую сумму баллов. Но так как у корейского гимнаста первый прыжок оценивался по трудности базово из 6, а у Дениса — из 5,6. Прыгнули не в доскок и тот и другой, соответственно, на первое место поставили корейского гимнаста. Не было такого, что засудили. Я бы дал две золотые медали и одну бронзовую оставил, так было бы честнее, на мой взгляд. Но, так как правила сегодня диктуют такие условия, получилось так, как получилось. У нас получилось серебро золотое", — заявил четырёхкратный олимпийский чемпион.