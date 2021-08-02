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Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вышла в финал Олимпиады в Токио

Медали в этом виде программы будут разыграны в четверг, 5 августа.

2 августа, 13:34
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом россиянка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований на Олимпиаде в Токио.

Для попадания в решающую стадию соревнований Сидоровой хватило прыжка на 4,55 метра. Планку на этой высоте она преодолела с первой попытки.

Из-за сильного дождя квалификация прерывалась более чем на час. При этом до паузы Сидорова не успела сделать ни одной попытки.

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Всего в финал вышли 15 спортсменок, каждая из них показала результат 4,55 метра. Медали олимпийского турнира в прыжках с шестом у женщин будут разыграны в четверг, 5 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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