Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вышла в финал Олимпиады в Токио
Медали в этом виде программы будут разыграны в четверг, 5 августа.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом россиянка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований на Олимпиаде в Токио.
Для попадания в решающую стадию соревнований Сидоровой хватило прыжка на 4,55 метра. Планку на этой высоте она преодолела с первой попытки.
Из-за сильного дождя квалификация прерывалась более чем на час. При этом до паузы Сидорова не успела сделать ни одной попытки.
Всего в финал вышли 15 спортсменок, каждая из них показала результат 4,55 метра. Медали олимпийского турнира в прыжках с шестом у женщин будут разыграны в четверг, 5 августа.
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