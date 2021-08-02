Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вышла в финал Олимпиады в Токио

Действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом россиянка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований на Олимпиаде в Токио.

Для попадания в решающую стадию соревнований Сидоровой хватило прыжка на 4,55 метра. Планку на этой высоте она преодолела с первой попытки.

Из-за сильного дождя квалификация прерывалась более чем на час. При этом до паузы Сидорова не успела сделать ни одной попытки.