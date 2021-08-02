Родители белорусской бегуньи Тимановской ждут визита силовиков

К родителям белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала, раскритиковав чиновников за подготовку к Олимпиаде в Токио , выехали силовики. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности республики со ссылкой на бабушку спортсменки. Других подробностей пока не приводится.

Напомним, что Тимановская оказалась в центре скандала после того, как открыто возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. После этого спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию и заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Ранее в Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки Тимановской с тренерами. На аудио слышно, что спортсменке настоятельно рекомендуют вернуться домой и ничего не комментировать.