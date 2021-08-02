Родители белорусской бегуньи Тимановской ждут визита силовиков
Сама спортсменка получила гуманитарную визу Польши и находится в безопасности, а её муж скрылся на Украине.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
К родителям белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала, раскритиковав чиновников за подготовку к Олимпиаде в Токио, выехали силовики. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности республики со ссылкой на бабушку спортсменки. Других подробностей пока не приводится.
Известно, что Тимановская родилась в городе Климовичи Могилёвской области. Возможно, её семья проживает там по сей день. Сама легкоатлетка, как сообщалось ранее, получила гуманитарную визу Польши, а её муж Арсений Зданевич скрылся на Украине.
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Напомним, что Тимановская оказалась в центре скандала после того, как открыто возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. После этого спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию и заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Ранее в Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки Тимановской с тренерами. На аудио слышно, что спортсменке настоятельно рекомендуют вернуться домой и ничего не комментировать.
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