В Британии обеспокоены "спрятавшимися" в Атлантическом океане российскими подлодками

Необычно глубоко погрузившиеся российские подводные лодки проекта "Борей", выполняющие "зловещие задачи" в Атлантическом океане, серьёзно встревожили британских военных. Об этом пишет английская газета The Sun.

Как уточняет издание, обычно российские субмарины не ныряют на глубину, превышающую 400 метров, но сейчас они погрузились более чем на 500.

Вместе с тем военный эксперт Брюс Джонс отметил, что за последние месяцы это уже далеко не первый случай, когда действия РФ "вызывают тревогу". По его словам, "об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной".

"А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов альянса понервничать. Но это определённо означает эскалацию, и теперь, похоже, Россия делает ставку на глубоководные операции", — сказал Джонс.