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В Британии обеспокоены "спрятавшимися" в Атлантическом океане российскими подлодками

За последние месяцы это уже не первый случай, когда действия Москвы "вызывают тревогу", отметил военный эксперт Брюс Джонс.

2 августа, 14:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Необычно глубоко погрузившиеся российские подводные лодки проекта "Борей", выполняющие "зловещие задачи" в Атлантическом океане, серьёзно встревожили британских военных. Об этом пишет английская газета The Sun.

Как уточняет издание, обычно российские субмарины не ныряют на глубину, превышающую 400 метров, но сейчас они погрузились более чем на 500.

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Вместе с тем военный эксперт Брюс Джонс отметил, что за последние месяцы это уже далеко не первый случай, когда действия РФ "вызывают тревогу". По его словам, "об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной".

"А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов альянса понервничать. Но это определённо означает эскалацию, и теперь, похоже, Россия делает ставку на глубоководные операции", — сказал Джонс.

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А ранее Лайф рассказал, что известно о самой секретной подлодке российского флота. К-329 "Белгород" — носитель глубоководных аппаратов "Посейдон" — вышла в море на заводские испытания. Какие задачи будет выполнять новая субмарина, не говорят даже высокопоставленным военным.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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