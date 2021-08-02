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СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США

В случае если Москва будет использовать газопровод как геополитическое оружие, Берлин намерен сделать упор на расширение ограничений против РФ со стороны Евросоюза.

2 августа, 14:41
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Германия не намерена отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Берлине.

"Германия не намерена перекрывать "Северный поток – 2", если [президент РФ] Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили", — отмечается в сообщении.

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Вместо собственных санкций против газопровода Берлин намерен сделать упор на расширение ограничений со стороны Евросоюза. По словам собеседников агентства, это станет "более сложным" ответом для российских властей.

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России. Эксперт призвал избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по трубопроводу. По его мнению, договорённость может означать, что Соединённые Штаты нашли свою выгоду.

Тем временем оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. Ранее отмечалось, что строительство газопровода может полностью закончиться уже в августе этого года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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