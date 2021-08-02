СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США

Германия не намерена отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Берлине.

"Германия не намерена перекрывать "Северный поток – 2", если [президент РФ] Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили", — отмечается в сообщении.

Вместо собственных санкций против газопровода Берлин намерен сделать упор на расширение ограничений со стороны Евросоюза. По словам собеседников агентства, это станет "более сложным" ответом для российских властей.