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Кудрин заявил, что российская экономическая модель изжила себя

В связи с этим глава Счётной палаты РФ указал, что наша страна должна стать более конкурентоспособной по части экспорта, также необходимо нарастить внутренние инвестиции.

2 августа, 14:37
<p>Алексей Кудрин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63914/photos/64371" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Алексей Кудрин. Фото © Kremlin.ru

Россия сегодня использует старую модель экономики, которая уже давно исчерпала себя, поэтому не стоит ждать каких-либо прорывов. Такое мнение выразил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создаёт каких-то прорывных качеств, новых товаров", — приводит РБК его слова.

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По словам Кудрина, за последнее время темпы экономического роста в среднем остаются достаточно низкими. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил примерно 0,5%. В связи с этим глава Счётной палаты РФ заявил, что наша страна должна стать более конкурентоспособной по части экспорта, а также необходимо нарастить внутренние инвестиции. По его мнению, это могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год.

Ранее Кудрин объяснил, как победить бедность в России за три-четыре года. При этом он заметил, что социальные реформы в стране следует проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определённой стабильности.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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