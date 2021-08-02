Кудрин заявил, что российская экономическая модель изжила себя

Россия сегодня использует старую модель экономики, которая уже давно исчерпала себя, поэтому не стоит ждать каких-либо прорывов. Такое мнение выразил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создаёт каких-то прорывных качеств, новых товаров", — приводит РБК его слова.





По словам Кудрина, за последнее время темпы экономического роста в среднем остаются достаточно низкими. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил примерно 0,5%. В связи с этим глава Счётной палаты РФ заявил, что наша страна должна стать более конкурентоспособной по части экспорта, а также необходимо нарастить внутренние инвестиции. По его мнению, это могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год.