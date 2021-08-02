В Югре водитель без прав насмерть сбил главреда местной газеты. Видео © "ВКонтакте" / Новости Югры

В городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа лихач без прав на огромной скорости насмерть сбил главного редактора газеты "Первый Советский" 38-летнюю Олесю Шарнину. Отмечается, что в момент ДТП погибшая находилась на тротуаре.

"Мужчина управлял автомобилем Hyundai Accent, принадлежащим ему по договору купли-продажи, обгонял другую машину, не справился с управлением и вылетел на обочину, где насмерть сбил 38-летнюю женщину. Прав у него нет. Экспертиза установила, что водитель был трезв", — сообщили в УМВД по ХМАО.

Отмечается, что год назад автомобилист получил вид на жительство в РФ. Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". ДТП попало на видео. Судя по кадрам, автомобиль на огромной скорости пошёл на обгон, а затем водитель, пытаясь избежать лобового столкновения, потерял управление и вылетел на пешеходную зону, где снёс женщину и врезался в столб. В результате столкновения автомобиль закрутило и выбросило на обочину.

По данным местных СМИ, у погибшей осталось трое детей. В редакции газеты отметили, что Шарнина была прекрасным другом, настоящим профессионалом и отзывчивым человеком.

"Она всегда шла по жизни с улыбкой, не боялась трудностей, на неё можно было положиться, ей можно было довериться. Сложно поверить в то, что тебя больше нет. Ты всегда будешь с нами: в наших сердцах, в нашей памяти. Спи спокойно, наша красивая и солнечная девочка!" — говорится в публикации сотрудников газеты в соцсети "ВКонтакте".