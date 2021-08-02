Глава МИД Украины пригрозил россиянам "камнями с неба"
Дмитрий Кулеба уверен, что Крым вернётся в орбиту влияния Незалежной по примеру того, как Франция в своё время вернула себе Эльзас и Лотарингию.
Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России "камнями с неба" и предрёк возвращение Крыма под юрисдикцию Киева. Самонадеянное заявление прозвучало в интервью ютуб-каналу "Кисельные берега".
"Будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени", — отметил дипломат.
Кулеба привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который "Франция уступила Пруссии в результате войны в 1871 году", но французская элита, по его словам, чётко знала, что вернёт эту территорию при первой же возможности.
"Как только эта историческая возможность представилась — сразу вернули всё обратно", — напомнил он.
Ранее Лайф писал, что на Украине поделились планами по "депортации" полумиллиона россиян из Крыма. Там отметили, что на сегодняшний день в регионе уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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