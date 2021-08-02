Глава МИД Украины пригрозил россиянам "камнями с неба"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России "камнями с неба" и предрёк возвращение Крыма под юрисдикцию Киева. Самонадеянное заявление прозвучало в интервью ютуб-каналу "Кисельные берега".

"Будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени", — отметил дипломат.

Кулеба привёл в пример ситуацию с регионом Эльзас, который "Франция уступила Пруссии в результате войны в 1871 году", но французская элита, по его словам, чётко знала, что вернёт эту территорию при первой же возможности.

"Как только эта историческая возможность представилась — сразу вернули всё обратно", — напомнил он.

Ранее Лайф писал, что на Украине поделились планами по "депортации" полумиллиона россиян из Крыма. Там отметили, что на сегодняшний день в регионе уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России.