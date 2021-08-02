ФАС согласовала цену на новую упаковку вакцины "Ковивак"

Препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Прививку этим препаратом сделали около 300 тысяч россиян, иногда за ней выстраиваются очереди. И эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил этот ажиотаж.