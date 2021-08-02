Сенатор Ковитиди: США в геополитической олимпиаде проигрывают Китаю

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с Лайфом прокомментировала расследование представителей Республиканской партии США о происхождении коронавируса, где главной версией выступает возможная "утечка" из лаборатории в городе Ухань. По словам сенатора, появление этого доклада является политическим "кульбитом", который власти США пытаются провернуть в преддверии новых санкций в отношении Китая.

"США в геополитической олимпиаде сегодня проигрывают Китаю. И мы понимаем, что подъём Китая до уровня реального соперничества с США обязывает Америку, которой угрожает судьба потерять демократию у себя, исполнить двойной политический кульбит. Именно этим политическим кульбитом являются попытки обвинить Китай в утечке CoViD-19 из уханьской лаборатории", — убеждена собеседница Лайфа.

Ковитиди подчеркнула, что от необходимости провести глубокое изучение данного вопроса никто не отказывается. Мир должен узнать, что послужило причиной распространения этой смертельной заразы. Другое дело, что США наряду с Китаем также называются в числе тех, кто может быть причастен к распространению коронавируса.

"Поэтому я уверена, прежде чем наказывать, необходимо разобраться, кто виноват в том, что вирус распространился по планете", — заключила сенатор.