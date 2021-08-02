В московской Некрасовке вандалы превратили машины в батуты, устроив скачки

В московской Некрасовке четверо хулиганов ломали дорожные знаки и прыгали по машинам. Видео © LIFE

Четверо молодых парней устроили настоящий беспредел в одном из жилых дворов в московском районе Некрасовка. Хулиганы прыгали по припаркованным машинам и срывали дорожные знаки. В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения.

По нашим данным, всё произошло в минувшее воскресенье, 1 августа, около шести часов утра. В результате дебоширы повредили десяток машин. Однако заявления в полицию пока написали только три автовладельца.

По факту происшествия правоохранители организовали проверку. Хулиганов до сих пор разыскивают.