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В московской Некрасовке вандалы превратили машины в батуты, устроив скачки

Ранним утром молодые люди перепрыгивали с одного авто на другое. Они же срывали дорожные знаки. По факту происшествия правоохранители организовали проверку, злоумышленников ищут до сих пор.

2 августа, 13:40

В московской Некрасовке четверо хулиганов ломали дорожные знаки и прыгали по машинам. Видео © LIFE

Четверо молодых парней устроили настоящий беспредел в одном из жилых дворов в московском районе Некрасовка. Хулиганы прыгали по припаркованным машинам и срывали дорожные знаки. В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения.

По нашим данным, всё произошло в минувшее воскресенье, 1 августа, около шести часов утра. В результате дебоширы повредили десяток машин. Однако заявления в полицию пока написали только три автовладельца.

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По факту происшествия правоохранители организовали проверку. Хулиганов до сих пор разыскивают.

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге "хозяин двора" забрал велосипед у ребёнка и пригрозил ему расправой. Судя по всему, мужчине солидного возраста не понравилось, что дети посетили "его территорию".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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