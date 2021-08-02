Известный советский актёр Анатолий Рудаков умер от коронавируса

На 72-м году жизни умер советский и российский актёр Анатолий Рудаков. Как сообщила его коллега по киностудии "Ленфильм" Ирина Тарасова, причиной смерти артиста стал коронавирус.

"Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днём рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился", — написала она на своей странице в "Инстаграме".

Как сообщает РИА ФАН, Рудаков был госпитализирован с ковидом незадолго до своего дня рождения. 24 июля ему исполнился 71 год. При этом в тот день артист ещё принимал поздравления от коллег. Но, к сожалению, через некоторое время ему стало хуже, а 1 августа его не стало.

Телезрителям Анатолий Рудаков известен по таким лентам, как "Найти и обезвредить", "Девочка из города", "В поисках капитана Гранта", "Морские дьяволы", "Шерлок Холмс", "Мастер и Маргарита", "Агент национальной безопасности", "Ёлки 1914" и многих других. Всего в фильмографии актёра более 90 кинокартин.