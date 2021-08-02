Двух детей-маугли обнаружили в захламлённой квартире в Ульяновске

В одной из квартир в Ульяновске среди гор мусора и грязи правоохранители обнаружили двух маленьких детей без одежды — пятилетнего мальчика и его двухлетнюю сестру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Засвияжского района города Ульяновска организована проверка по факту обнаружения 31 июля 2021 года в квартире одного из многоэтажных домов двух безнадзорных детей", — указали в ведомстве.

Как сообщается в паблике "Сейчас в Ульяновске" в социальной сети "ВКонтакте", тревогу забили соседи семьи. Позже выяснилось, что детей воспитывает мать-одиночка, на учёте семья никогда не состояла. В ближайшее время органы опеки намерены обратиться в суд с иском о лишении женщины родительских прав.

Фото © VK / now_in_ulyanovsk

Как отметили в региональном Министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия, мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, а его сестрёнку увезли для обследования в больницу. Сейчас здоровью ребятишек ничего не угрожает.

В прокуратуре не исключают, что горе-мать допустила нарушения в части обеспечения малышей продуктами питания, одеждой и спальными местами. Ход проверки находится на контроле руководства ведомства.