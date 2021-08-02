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Двух детей-маугли обнаружили в захламлённой квартире в Ульяновске

Органы опеки намерены обратиться в суд с иском о лишении горе-матери родительских прав. Отмечается, что ранее семья на учёте никогда не состояла.

2 августа, 14:24
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/now_in_ulyanovsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">now_in_ulyanovsk</a></p>

Фото © VK / now_in_ulyanovsk

В одной из квартир в Ульяновске среди гор мусора и грязи правоохранители обнаружили двух маленьких детей без одежды — пятилетнего мальчика и его двухлетнюю сестру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Засвияжского района города Ульяновска организована проверка по факту обнаружения 31 июля 2021 года в квартире одного из многоэтажных домов двух безнадзорных детей", — указали в ведомстве.

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Как сообщается в паблике "Сейчас в Ульяновске" в социальной сети "ВКонтакте", тревогу забили соседи семьи. Позже выяснилось, что детей воспитывает мать-одиночка, на учёте семья никогда не состояла. В ближайшее время органы опеки намерены обратиться в суд с иском о лишении женщины родительских прав.

Фото © VK / now_in_ulyanovsk

Фото © VK / now_in_ulyanovsk

Как отметили в региональном Министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия, мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, а его сестрёнку увезли для обследования в больницу. Сейчас здоровью ребятишек ничего не угрожает.

В прокуратуре не исключают, что горе-мать допустила нарушения в части обеспечения малышей продуктами питания, одеждой и спальными местами. Ход проверки находится на контроле руководства ведомства.

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Ранее Лайф рассказывал, что двух девочек-маугли шести и двенадцати лет случайно обнаружили полицейские в подмосковном Талдоме. В квартире была антисанитария и жила орава кошек. Там не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Младшая девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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