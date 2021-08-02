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Профессор вирусологии назвал российскую вакцину от ковида без побочных эффектов

При этом более эффективным Александр Чепурнов считает другой отечественный препарат.

2 августа, 14:46

Фото © Pixabay

Вакцина от коронавируса "Ковивак", созданная центром имени Чумакова, практически не имеет побочных эффектов, об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Однако, по мнению эксперта, она больше подойдёт для ревакцинации.

"Чумаковская вакцина мне пока нравится только как препарат для вакцинации переболевших. Потому что она не реактогенная [не вызывает побочных реакций] и у переболевших даёт существенный подброс иммунного ответа", — отметил он в беседе с порталом Ura.ru.

При этом более эффективным препаратом Чепурнов считает "Спутник V", несмотря на то что тот имеет больше побочных эффектов.

"Побочные эффекты описаны в научном журнале: в половине случаев после введения "Спутника" наблюдается в течение одного-двух дней повышение температуры, болевой эффект предплечья, это когда тянет мышцы", — добавил профессор.

"Люди думают, "Ковивак" легче переносится": Врачи раскрыли секрет очередей за чумаковской вакциной

"Люди думают, "Ковивак" легче переносится": Врачи раскрыли секрет очередей за чумаковской вакциной

Препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Прививку этим препаратом сделали около 300 тысяч россиян, иногда за ней выстраиваются очереди. И эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил этот ажиотаж.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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