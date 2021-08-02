В Союзе десантников раскрыли причину сокращения числа драк в День ВДВ

В Союзе десантников раскрыли причину сокращения количества драк в День ВДВ. Видео © LIFE

Председатель московского городского отделения межрегиональной общественной организации "Союз десантников" имени А.В. Маргелова Андрей Пешков в разговоре с Лайфом рассказал, почему сократилось количество "традиционных" драк во время празднования Дня Воздушно-десантных войск.

Как пояснил Пешков, в последнее время изменились не только традиции, но и мировоззрение людей на проведение этого профессионального праздника. По его словам, "это заслуга ветеранских организаций", которые перед Днём ВДВ "проводят с десантниками беседы".

"В последнее время мы проводим мероприятия, на которые приглашаются семьи, кто-то приходит с детьми. От пьянок и купания в фонтанах мы отходим, потому что десантник — это элита, а элита не должна себя позорить", — сказал Пешков.