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Регион
Опубликовано 2 августа 2021, 16:55

Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму

Артистка баллотируется в парламент от партии "Зелёная альтернатива" и планирует заниматься вопросами экологии и защиты прав животных.

Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась кандидатом на выборы в Госдуму РФ. Об этом она рассказала в Instagram, опубликовав фото в Центризбиркоме. Артистка также показала своё удостоверение.

"Очень волнительный день в ЦИК", — написала она.

Напомним, певица идёт на выборы от партии "Зелёная альтернатива", в Думе она намерена заняться экологической повесткой и защитой прав животных.

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Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности — девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.

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Фото © Instagram/victoriadaineko

Александра Вишнякова
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