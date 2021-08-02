Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму

Артистка баллотируется в парламент от партии "Зелёная альтернатива" и планирует заниматься вопросами экологии и защиты прав животных.

Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась кандидатом на выборы в Госдуму РФ. Об этом она рассказала в Instagram, опубликовав фото в Центризбиркоме. Артистка также показала своё удостоверение.

"Очень волнительный день в ЦИК", — написала она.

Напомним, певица идёт на выборы от партии "Зелёная альтернатива", в Думе она намерена заняться экологической повесткой и защитой прав животных.