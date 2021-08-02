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Двукратный чемпион Олимпиады в Токио российский пловец Евгений Рылов вернулся на родину из Японии. Уже в аэропорту его встретили журналисты и болельщики. Именно там он поделился впечатлениями об Играх и рассказал о тяжести завоёванных медалей.

"Испытываю тяжесть на шее (от медалей. — Прим. Лайфа) и на позвонке. Хотелось бы облегчить. Сколько каждая весит? Не знаю", — отметил Рылов.

Он также положительно оценил организацию Олимпиады в Токио, отдельно отметив хорошее питание спортсменов. Рылов подчеркнул, что за время нахождения на Играх трижды сдал допинг-тест, что его "не замучило". Не обошёл стороной пловец и флешмоб с масками с кошками, который организовали ему при встрече в Москве. Рылов заявил, что на него это произвело фурор.

Самой ценной Рылов назвал золотую медаль за стометровку на спине, а также отметил, что сильнее всего сейчас хочет домой.