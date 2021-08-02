"Хотелось бы облегчить": Двукратный чемпион Олимпиады Рылов рассказал о больной из-за тяжёлых медалей шее
Сам спортсмен положительно оценил организацию Игр и признался, что сейчас сильнее всего поскорее хочет вернуться домой.
Видео © LIFE
Двукратный чемпион Олимпиады в Токио российский пловец Евгений Рылов вернулся на родину из Японии. Уже в аэропорту его встретили журналисты и болельщики. Именно там он поделился впечатлениями об Играх и рассказал о тяжести завоёванных медалей.
"Испытываю тяжесть на шее (от медалей. — Прим. Лайфа) и на позвонке. Хотелось бы облегчить. Сколько каждая весит? Не знаю", — отметил Рылов.
Он также положительно оценил организацию Олимпиады в Токио, отдельно отметив хорошее питание спортсменов. Рылов подчеркнул, что за время нахождения на Играх трижды сдал допинг-тест, что его "не замучило". Не обошёл стороной пловец и флешмоб с масками с кошками, который организовали ему при встрече в Москве. Рылов заявил, что на него это произвело фурор.
Самой ценной Рылов назвал золотую медаль за стометровку на спине, а также отметил, что сильнее всего сейчас хочет домой.
"Это было недопонимание": Олимпийский чемпион Рылов заявил, что у него нет претензий к заявившему о "нечистом" заплыве американцу
Напомним, на Олимпиаде в Токио Евгений Рылов стал двукратным чемпионом (на дистанциях 100 и 200 метров на спине), а также взял серебряную медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
Олимпиада-2020. Главное по теме
CAS отклонил запрос белорусской бегуньи Тимановской на допуск к Олимпиаде в Токио
сегодня в 14:45
"Украденное" золото и россыпь медалей: Итоги десятого дня Олимпиады в Токио
сегодня в 14:24
"Я бы дал две золотые медали": Немов прокомментировал решение судей поставить гимнаста Аблязина на второе место
сегодня в 14:04
Комментариев: 0