В Шереметьево встретили Рылова, Бацарашкину, Рублёва и других наших олимпийцев

В московском аэропорту Шереметьево встретили российских олимпийцев. Видео © LIFE

Спортсмены сборной России продолжают возвращаться на родину из Японии. Так, сегодня, 2 августа, в столичном аэропорту Шереметьево болельщики и родственники встретили наших пловцов, теннисистов, дзюдоистов и чемпионов по стрельбе, которые принесли России медали на Олимпиаде в Токио.

Спортсменов приветствовали бурными овациями, поздравлениями, улыбками и объятиями. Бесспорно, главным героем встречи рейса из Токио был Евгений Рылов, который стал двукратным чемпионом (на дистанциях 100 и 200 метров на спине). К слову, болельщики встречали Рылова в знаменитых масках с изображением кошачьей мордочки. Этот талисман уже прозвали в соцсетях символом победы.



Не менее ярко встречали и чемпионку по стрельбе из пистолета Виталину Бацарашкину, которая взяла в Токио сразу два золота и серебро. Спортсменка в беседе с журналистами призналась, что каждая из трёх наград сложно далась ей, поэтому они все равноценны.

"Эмоции переполняли, так как всю жизнь к этому шли. Это была мечта с детства. Было очень приятно, что столько людей переживали и болели [за нас]", — сказал бронзовый призёр Игр дзюдоист Нияз Ильясов.

Нельзя было не заметить дзюдоистку Мадину Таймазову, синяк под глазом которой виден издалека. Причём, как настоящий герой, получила она его в бою. Спортсменка говорит, что травма её не беспокоит и она уже во всю рвётся на тренировки, чтобы потом учавствовать в Олимпиаде в Париже.