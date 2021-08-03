МОК начал расследование по делу белорусской спортсменки-бунтарки Тимановской

"Мы ожидаем отчёт от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечён в это дело. Это займёт время", — сказал Адамс журналистам.

Напомним, что Тимановская оказалась в центре скандала после того, как открыто возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. После этого спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию и заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Ранее в Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки Тимановской с тренерами. На аудио слышно, что спортсменке настоятельно рекомендуют вернуться домой и ничего не комментировать.