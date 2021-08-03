МОК начал расследование по делу белорусской спортсменки-бунтарки Тимановской
Там отметили, что "это займёт время". Пока запрошена информация от Национального олимпийского комитета Белоруссии.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Международный олимпийский комитет объявил о начале расследования по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
"Мы ожидаем отчёт от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечён в это дело. Это займёт время", — сказал Адамс журналистам.
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Напомним, что Тимановская оказалась в центре скандала после того, как открыто возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. После этого спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию и заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Ранее в Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки Тимановской с тренерами. На аудио слышно, что спортсменке настоятельно рекомендуют вернуться домой и ничего не комментировать.
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