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Global Athlete призвала МОК приостановить работу Олимпийского комитета Белоруссии

Международное спортивное движение считает, что инцидент с белорусской бегуньей — пример жёсткого обращения с атлетами.

2 августа, 23:27
<p>Фото © <a href="https://globalathlete.org/our-word/global-athlete-calls-on-the-ioc-to-immediately-suspend-the-belarus-national-olympic-committee" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Global Athlete</a></p>

Фото © Global Athlete

Движение Global Athlete в связи с ситуацией вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской обратилось в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом незамедлительно приостановить работу Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии и позволить спортсменам этой страны соревноваться в нейтральном статусе. Организация считает, что НОК не справился с задачей защиты спортсменов и их прав.

"Предполагаемое похищение белорусской олимпийской спортсменки Кристины Тимановской, предпринятое белорусским НОК, — это ещё один пример тревожного жёсткого обращения со спортсменами в Белоруссии", — говорится в заявлении, опубликованном в "Твиттере".

В сообщении на странице Global Athlete говорится, что в течение года белорусские спортсмены и Белорусская федерация спортивной солидарности (BSSF) призывали Международный олимпийский комитет (МОК) полностью приостановить работу их собственного НОК.

Ранее Лайф писал, что спортивный арбитражный суд CAS отклонил запрос белорусской бегуньи Тимановской на допуск к Олимпиаде в Токио. До этого легкоатлетка отказалась выступать в эстафете, так как изначально планировалось её появление лишь на одной дистанции.

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Напомним, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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