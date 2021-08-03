Побитый неадекватной пассажиркой cлабослышащий таксист из Энгельса написал заявление в полицию













Слабослышащий таксист из Энгельса, на которого обрушилась с кулаками пассажирка, написал заявление в полицию. Анатолий, так зовут водителя, зафиксировал факт побоев и ущерб, нанесённый автомобилю. Когда он рассказал об инциденте в "Инстаграме", история получила резонанс, за дело взялась адвокат Нина Романович.

"Сегодня, 02.08.2021г., хорошо и по-деловому поговорили с Анатолием. Он подал в полицию заявление! Молодец! Я посмотрела заявление и подсказала, что нужно немного исправить! Составила ночью заявление для исправления", — пишет юрист в своём профиле.

Романович от своего лица также подала заявление генеральному прокурору РФ. В нём адвокат указывает, что пассажирка нанесла пострадавшему не менее десяти ударов по голове и повредила машину.

"И от своего имени я подала заявление генеральному прокурору РФ! Надеюсь на справедливость!" — добавила в публикации юрист.

Сам Анатолий на вопрос Лайфа, как он себя сейчас чувствует, ответил: "Пока норм. Но голова болит".