Побитый неадекватной пассажиркой cлабослышащий таксист из Энгельса написал заявление в полицию
За его защиту взялась известный адвокат для глухих Нина Романович. Юрист сообщила, что заявила об инциденте в Генеральную прокуратуру РФ.
Слабослышащий таксист из Энгельса, на которого обрушилась с кулаками пассажирка, написал заявление в полицию. Анатолий, так зовут водителя, зафиксировал факт побоев и ущерб, нанесённый автомобилю. Когда он рассказал об инциденте в "Инстаграме", история получила резонанс, за дело взялась адвокат Нина Романович.
"Сегодня, 02.08.2021г., хорошо и по-деловому поговорили с Анатолием. Он подал в полицию заявление! Молодец! Я посмотрела заявление и подсказала, что нужно немного исправить! Составила ночью заявление для исправления", — пишет юрист в своём профиле.
Романович от своего лица также подала заявление генеральному прокурору РФ. В нём адвокат указывает, что пассажирка нанесла пострадавшему не менее десяти ударов по голове и повредила машину.
"И от своего имени я подала заявление генеральному прокурору РФ! Надеюсь на справедливость!" — добавила в публикации юрист.
Сам Анатолий на вопрос Лайфа, как он себя сейчас чувствует, ответил: "Пока норм. Но голова болит".
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Ранее Лайф рассказывал обстоятельства нападения пассажирки на слабослышащего таксиста в Энгельсе. Сначала женщина обрушилась на водителя с гневной нецензурной тирадой, а потом в ход пошли кулаки. Пассажирке не понравилось, что таксист отказался выполнять заказ, потому что в машину село слишком много людей. Она несколько раз ударила водителя по голове руками и ногами. Как сообщила супруга таксиста в посте в "Инстаграме", также разгневанная женщина поцарапала машину инвалида.
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