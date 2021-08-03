В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

Сейчас граждане могут получить за год максимум 15,6 тысячи рублей компенсации. Парламентарии считают, что эту сумму нужно утроить.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов намерены 3 августа внести в нижнюю палату парламента проект закона об увеличении предельного размера социального налогового вычета. Они считают, что нужно поднять эту планку со 120 до 360 тысяч рублей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагается внести поправки в Налоговый кодекс. Он предусматривает, что вычеты с расходов на образование, лечение, пенсию и так далее предоставляются в размере фактических трат, но в сумме не более 120 тысяч рублей за налоговый период. То есть фактически человек за год может получить только 15,6 тысячи рублей вычета.

Инициаторы законопроекта напоминают, что сумма в размере 120 тысяч была установлена десять лет назад, с тех пор подорожали лекарства, обучение и так далее.