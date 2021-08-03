НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

Так Руслан Бальбек прокомментировал высказывание из Вашингтона о том, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды.

2 августа, 21:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy/status/1420473931132198915/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNavy</a></p>

Фото © Twitter / USNavy

Американская "наглость" — вовсе "не сенсация", заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей в территориальные воды других государств. Никто не разрешит флоту США "пастись" у российских берегов.

"Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему "пастись" возле наших берегов. В конце 80-х американский крейсер получил, что называется, хук в челюсть, недавно британскому эсминцу взрывами бомб по курсу вернули зрение. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет", — сказал Бальбек РИА "Новости".

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, показал обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Джордж Кент ранее высказался, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды подобно тому, как в конце июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Он отметил, что в советское время были подобные инциденты.

Секретный план адмирала Ховрина: ВМФ России готовит "поезд из ракет" для кораблей НАТО

Секретный план адмирала Ховрина: ВМФ России готовит "поезд из ракет" для кораблей НАТО

Ранее Лайф писал, что в Совбезе заявили, что провокации у границ России будут жёстко пресечены. Западным оппонентам предложили крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные выходки, учитывая возможности российских ВС.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

Эксперт оценил вероятность прямого конфликта России и США в Чёрном море

вчера в 22:25

Проходной двор на границе: Как Лукашенко сводит счёты с Прибалтикой

сегодня в 21:40

Google анонсировал новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

сегодня в 22:40

Учёные насчитали 84 различных симптома у переболевших ковидом

сегодня в 22:26

Новости партнеров

Layer 1