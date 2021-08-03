"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

Так Руслан Бальбек прокомментировал высказывание из Вашингтона о том, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды.

Американская "наглость" — вовсе "не сенсация", заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей в территориальные воды других государств. Никто не разрешит флоту США "пастись" у российских берегов.

"Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему "пастись" возле наших берегов. В конце 80-х американский крейсер получил, что называется, хук в челюсть, недавно британскому эсминцу взрывами бомб по курсу вернули зрение. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет", — сказал Бальбек РИА "Новости".

Джордж Кент ранее высказался, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды подобно тому, как в конце июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Он отметил, что в советское время были подобные инциденты.