"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов
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Так Руслан Бальбек прокомментировал высказывание из Вашингтона о том, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды.
Американская "наглость" — вовсе "не сенсация", заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о вторжении американских кораблей в территориальные воды других государств. Никто не разрешит флоту США "пастись" у российских берегов.
"Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему "пастись" возле наших берегов. В конце 80-х американский крейсер получил, что называется, хук в челюсть, недавно британскому эсминцу взрывами бомб по курсу вернули зрение. Так что вечернего променада ни у каких кораблей НАТО здесь не будет", — сказал Бальбек РИА "Новости".
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, показал обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Джордж Кент ранее высказался, что американцы десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды подобно тому, как в конце июня британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Он отметил, что в советское время были подобные инциденты.
Ранее Лайф писал, что в Совбезе заявили, что провокации у границ России будут жёстко пресечены. Западным оппонентам предложили крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные выходки, учитывая возможности российских ВС.