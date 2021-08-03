Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд
Также стала известна и точная дата премьеры новой кинокартины от Amazon Studios.
Фото © Twitter / The Lord of the Rings on Prime
Завершены съемки первого сезона сериала от Amazon Studios по вселенной "Властелина колец". Первый снимок со съёмок опубликован на официальной странице сериала в "Твиттере".
"2 сентября 2022 года начинается новое путешествие", – говорится там.
Студия пока умалчивает о персонаже и актёре, представленных в кадре. Согласно данным портала Deadline, съемки проходили в Новой Зеландии. Сериал ещё не получил официального названия. Известно, что серии будут выходить еженедельно на стриминговой площадке Prime Video в 240 странах и регионах по всему миру.
Напомним, в конце декабря прошлого года завершились съёмки сериала "Властелин колец". Из-за пандемии коронавируса создателям картины пришлось приостановить съёмочный процесс почти на семь месяцев. Также уже известны имена актёров, которые приняли участие в съёмках. Главную роль исполнит артист с русскими корнями.
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