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Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд

Также стала известна и точная дата премьеры новой кинокартины от Amazon Studios.

2 августа, 21:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LOTRonPrime" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Lord of the Rings on Prime</a></p>

Фото © Twitter / The Lord of the Rings on Prime

Завершены съемки первого сезона сериала от Amazon Studios по вселенной "Властелина колец". Первый снимок со съёмок опубликован на официальной странице сериала в "Твиттере".

"2 сентября 2022 года начинается новое путешествие", – говорится там.

Студия пока умалчивает о персонаже и актёре, представленных в кадре. Согласно данным портала Deadline, съемки проходили в Новой Зеландии. Сериал ещё не получил официального названия. Известно, что серии будут выходить еженедельно на стриминговой площадке Prime Video в 240 странах и регионах по всему миру.

Сериал "Властелин колец" получил шанс стать самым дорогим в истории

Сериал "Властелин колец" получил шанс стать самым дорогим в истории

Напомним, в конце декабря прошлого года завершились съёмки сериала "Властелин колец". Из-за пандемии коронавируса создателям картины пришлось приостановить съёмочный процесс почти на семь месяцев. Также уже известны имена актёров, которые приняли участие в съёмках. Главную роль исполнит артист с русскими корнями.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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