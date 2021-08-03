Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд

Завершены съемки первого сезона сериала от Amazon Studios по вселенной "Властелина колец". Первый снимок со съёмок опубликован на официальной странице сериала в "Твиттере".

"2 сентября 2022 года начинается новое путешествие", – говорится там.

Студия пока умалчивает о персонаже и актёре, представленных в кадре. Согласно данным портала Deadline, съемки проходили в Новой Зеландии. Сериал ещё не получил официального названия. Известно, что серии будут выходить еженедельно на стриминговой площадке Prime Video в 240 странах и регионах по всему миру.