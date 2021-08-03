Покончил с жизнью ещё один полицейский, который защищал Капитолий при штурме
Общее число таких случаев среди блюстителей правопорядка после январских событий достигло трёх.
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В США третий полицейский, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой. Об этом сообщил американский журналист Маршалл Коэн в своём микроблоге в "Твиттере".
"К сожалению, третий офицер полиции, который был очевидцем штурма Капитолия США 6 января, покончил жизнь самоубийством", — написал он.
Коэн добавил, что центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида. Ранее самоубийство совершили офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд, работавшие в полиции Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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