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Покончил с жизнью ещё один полицейский, который защищал Капитолий при штурме

Общее число таких случаев среди блюстителей правопорядка после январских событий достигло трёх.

2 августа, 21:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США третий полицейский, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой. Об этом сообщил американский журналист Маршалл Коэн в своём микроблоге в "Твиттере".

"К сожалению, третий офицер полиции, который был очевидцем штурма Капитолия США 6 января, покончил жизнь самоубийством", — написал он.

Коэн добавил, что центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида. Ранее самоубийство совершили офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд, работавшие в полиции Капитолия.

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Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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