В Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт

Из-за урагана в Брянской области без электроснабжения осталось 1200 человек в 21 населённом пункте. Работы по восстановлению линий электропередачи уже ведутся.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области (осадки, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с) произошло нарушение электроснабжения в четырёх муниципальных образованиях — Выгоничский, Навлинский, Почепский и Унечский районы. В зоне отключения находится 21 населённый пункт с населением около 1200 человек", — говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.

К ликвидации последствий стихии привлечены восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники, сообщает МЧС. Дороги не заблокированы. Сведений о пострадавших в результате происшествий не поступало.