В Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт
Сведений о пострадавших нет, но непогода с усилением шквалистого ветра до 20 м/с прогнозируется вновь.
Фото © ГУ МЧС РФ по Брянской области
Из-за урагана в Брянской области без электроснабжения осталось 1200 человек в 21 населённом пункте. Работы по восстановлению линий электропередачи уже ведутся.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области (осадки, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с) произошло нарушение электроснабжения в четырёх муниципальных образованиях — Выгоничский, Навлинский, Почепский и Унечский районы. В зоне отключения находится 21 населённый пункт с населением около 1200 человек", — говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.
К ликвидации последствий стихии привлечены восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники, сообщает МЧС. Дороги не заблокированы. Сведений о пострадавших в результате происшествий не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что в Тверской области из-за урагана без электричества осталось 90 населённых пунктов. Из-за прохождения грозового фронта на регион обрушился ветер с порывами до 25 м/с. Три человека погибли, пострадало — 15.
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