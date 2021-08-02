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В Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт

Сведений о пострадавших нет, но непогода с усилением шквалистого ветра до 20 м/с прогнозируется вновь.

2 августа, 20:43
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Брянской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Брянской области

Из-за урагана в Брянской области без электроснабжения осталось 1200 человек в 21 населённом пункте. Работы по восстановлению линий электропередачи уже ведутся.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области (осадки, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с) произошло нарушение электроснабжения в четырёх муниципальных образованиях Выгоничский, Навлинский, Почепский и Унечский районы. В зоне отключения находится 21 населённый пункт с населением около 1200 человек", — говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.

К ликвидации последствий стихии привлечены восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники, сообщает МЧС. Дороги не заблокированы. Сведений о пострадавших в результате происшествий не поступало.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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