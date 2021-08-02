НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Молнии и мощные раскаты грома: На Москву обрушилась гроза

О разгуле стихии сообщают жители разных районов столицы и ближайшего Подмосковья. Данных о пострадавших нет.

2 августа, 20:12

Сильная гроза обрушилась на Москву. Видео © LIFE

В Московский регион пришла сильная гроза с ливнем. Жители столицы и Подмосковья публикуют видеозаписи в социальных сетях, на которых видно, как бушует непогода.

Обильные осадки, гром и молния бушуют в центре Москвы и северных районах столицы. Также сильные раскаты грома и молнии наблюдаются в Жуковском, Люберцах и Раменском.

Столичный комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале распространил информацию о том, что дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с сохранится до утра.

"Будьте внимательны на улице!" отмечается в сообщении.

А ранее синоптики объявляли на сегодня оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары. Жителей столицы предупреждали о том, что днём 2 августа столбики термометров могут подняться до 30 градусов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1