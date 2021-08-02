Молнии и мощные раскаты грома: На Москву обрушилась гроза
О разгуле стихии сообщают жители разных районов столицы и ближайшего Подмосковья. Данных о пострадавших нет.
Сильная гроза обрушилась на Москву. Видео © LIFE
В Московский регион пришла сильная гроза с ливнем. Жители столицы и Подмосковья публикуют видеозаписи в социальных сетях, на которых видно, как бушует непогода.
Обильные осадки, гром и молния бушуют в центре Москвы и северных районах столицы. Также сильные раскаты грома и молнии наблюдаются в Жуковском, Люберцах и Раменском.
Столичный комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале распространил информацию о том, что дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с сохранится до утра.
"Будьте внимательны на улице!" — отмечается в сообщении.
А ранее синоптики объявляли на сегодня оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары. Жителей столицы предупреждали о том, что днём 2 августа столбики термометров могут подняться до 30 градусов.
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