Сильная гроза обрушилась на Москву. Видео © LIFE

В Московский регион пришла сильная гроза с ливнем. Жители столицы и Подмосковья публикуют видеозаписи в социальных сетях, на которых видно, как бушует непогода.

Обильные осадки, гром и молния бушуют в центре Москвы и северных районах столицы. Также сильные раскаты грома и молнии наблюдаются в Жуковском, Люберцах и Раменском.

Столичный комплекс городского хозяйства в своём телеграм-канале распространил информацию о том, что дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с сохранится до утра.

"Будьте внимательны на улице!" — отмечается в сообщении.