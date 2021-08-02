Ушёл из жизни автор клипов "Алисы" и ДДТ Олег Флянгольц
Режиссёр скончался в возрасте 55 лет от сердечного приступа. Дата и место прощания пока не сообщаются.
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В ночь на 2 августа не стало режиссёра, автора клипов "Алисы" и ДДТ Олега (Ольгерда) Флянгольца. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Он умер в возрасте 55 лет.
"Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович. 19.12.1965 — 02.08.2021", — написано на странице группы "Алиса" в "Фейсбуке".
Олег Флянгольц начал свою карьеру в 1990-е. Он снял для "Алисы" клипы "Белая невеста", "Родина", "Небо славян", "Власть", документальный фильм к 30-летию группы. В творчестве ДДТ его работы останутся в треках "Одноразовая жизнь", "Она", "В бой!". Также режиссёр снимал клипы для групп Tequilajazzz, "НЭП", "Колибри". Его фильм "Безразличие" получил главный приз "Кинотавра" в 2011 году. А в 2006 году вышел его документальный фильм "Просто хочешь ты знать" о Викторе Цое.
О дате и месте прощания с Олегом Фянгольцем пока информации нет.
Ранее Лайф сообщал, что во время съёмок умер актёр из "Менталиста" и "Декстера". Причина смерти артиста не раскрывается. Коллеги отмечают, что он был невероятным человеком.
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