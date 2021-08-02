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Билл Гейтс официально развёлся

Пара прожила вместе 27 лет. По данным СМИ, расставание четы было "недружественным", называлось несколько причин.

2 августа, 19:56
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс официально развёлся с женой Мелиндой. Соответствующий документ появился в базе данных суда штата Вашингтон.

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Там не приводится каких-либо подробностей об условиях развода. Так, не упоминается, было ли у пары соглашение о разделе имущества. Лишь говорится, что ни одна из сторон не намерена менять фамилию.

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Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Как стало известно позднее, жена Гейтса Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода. По данным СМИ, пара не заключала брачного контракта, а свой союз назвала фактически распавшимся.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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