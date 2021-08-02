Медаль, которую выпустили на Украине к 30-летию независимости страны с изображением лидеров украинских националистов, придумали настоящие враги страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Причём тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года? Вот кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на её суверенитет. А вручать её надо за особые заслуги по распространению исторической кривды", — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Она подчёркивает, что независимость Украина получила отнюдь не благодаря деятельности Петлюры и Бандеры, а благодаря политическому решению.

"Независимость Украине досталась в результате политического решения, никаким образом не связанного ни с народным протестным движением, ни с вооружённой борьбой. От слова совсем. 70% жителей УССР на референдуме по вопросу сохранения СССР высказались за Союз. Тот самый Союз, герб которого авторы "награды" низвергли под тяжестью трезубца", — написала Захарова.

Ранее украинское предприятие "Герольдмайстер" сообщило о поступлении в продажу медали, на реверсе которой изображены националисты Симон Петлюра и Степан Бандера.