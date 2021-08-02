Муж Тимановской объяснил свой срочный отъезд из Белоруссии
Арсений Зданевич также заявил, что его супруга может выступить на Олимпиаде за Польшу. Сам он к ней поехать сейчас не может, встретиться супруги планируют на Украине.
Фото © Instagram / Кристина Тимановская
Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, со скандалом покинувшей Олимпиаду в Токио, объяснил, почему он срочно выехал из страны.
"Я узнал о произошедшем от жены. После этого увидел её историю в "Инстаграме". Потом началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Белоруссии и начали транслировать на всю страну. Сейчас было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи", — сказал Зданевич в беседе с RT.
Каких-либо угроз в свой адрес в связи с данной ситуацией Зданевич не получал, но, по его мнению, через него могли начать воздействовать на его супругу, получившую гуманитарную визу Польши. Супруг легкоатлетки утверждает, что из руководства страны на связь с ним никто не выходил и уехать — это его решение. Сейчас, с его слов, он находится на Украине, где у них есть знакомые, которые помогут в первое время им с женой. Супруги планируют встретиться в Киеве. К жене он поехать не может, тем более что, с его слов, Тимановская может получить право выступать на Олимпиаде за Польшу.
"Польша уже готова заступиться за мою супругу с возможностью выступать за Польшу. Психологическое состояние Кристины нормальное, хотя белорусские СМИ пишут про психические проблемы", — цитирует Зданевича украинская служба Би-би-си.
Ранее Лайф сообщал, что к родителям белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала, выехали силовики.
Напомним, что Тимановская оказалась в центре скандала после того, как открыто возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. После этого спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию и заявила о возможности запроса политического убежища за рубежом. Ранее в Сети появилась предполагаемая запись разговора белорусской легкоатлетки Тимановской с тренерами. На аудио слышно, что спортсменке настоятельно рекомендуют вернуться домой и ничего не комментировать.
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