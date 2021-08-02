Муж Тимановской объяснил свой срочный отъезд из Белоруссии

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, со скандалом покинувшей Олимпиаду в Токио, объяснил, почему он срочно выехал из страны.

"Я узнал о произошедшем от жены. После этого увидел её историю в "Инстаграме". Потом началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Белоруссии и начали транслировать на всю страну. Сейчас было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи", — сказал Зданевич в беседе с RT.

Каких-либо угроз в свой адрес в связи с данной ситуацией Зданевич не получал, но, по его мнению, через него могли начать воздействовать на его супругу, получившую гуманитарную визу Польши. Супруг легкоатлетки утверждает, что из руководства страны на связь с ним никто не выходил и уехать — это его решение. Сейчас, с его слов, он находится на Украине, где у них есть знакомые, которые помогут в первое время им с женой. Супруги планируют встретиться в Киеве. К жене он поехать не может, тем более что, с его слов, Тимановская может получить право выступать на Олимпиаде за Польшу.

"Польша уже готова заступиться за мою супругу с возможностью выступать за Польшу. Психологическое состояние Кристины нормальное, хотя белорусские СМИ пишут про психические проблемы", — цитирует Зданевича украинская служба Би-би-си.

Ранее Лайф сообщал, что к родителям белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала, выехали силовики.