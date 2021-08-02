За день российские семьи получили выплаты на 17,4 млн школьников
Средства направлены уже большей части родителей, которые подали соответствующее заявление.
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Родители 17,4 миллиона детей получили единовременные "школьные" выплаты в первый день начислений — 2 августа. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд", — сказал глава Минтруда.
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Он добавил, что приём и обработка заявлений от родителей продолжается.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей 6–18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно).
Также за выплатой могут обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Предполагалось, что приём заявлений на выплату начнётся 15 июля и продлится до 1 ноября. Для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм уведомления пользователей госуслуг о новых единовременных выплатах.
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