За день российские семьи получили выплаты на 17,4 млн школьников

Родители 17,4 миллиона детей получили единовременные "школьные" выплаты в первый день начислений — 2 августа. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд", — сказал глава Минтруда.

Он добавил, что приём и обработка заявлений от родителей продолжается.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей 6–18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно).