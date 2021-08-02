Москвичка прокатилась по столице, сидя с младенцем за рулём
Столичная Госавтоинспекция уже начала проверку по факту появления видео. Как минимум девушке грозит штраф за неправильную перевозку детей.
Москвичка прокатилась по столице, сидя с младенцем за рулём. Видео © LIFE
В Москве сняли на видео женщину, которая сегодня вечером ехала по улице Тайнинской за рулём с грудным ребёнком на руках. Очевидцы записали, как мать одной рукой управляет автомобилем, а другой придерживает малыша.
Как отмечают в столичной Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД начали проверку после появления в Сети этого видеоролика. По меньшей мере девушке грозит штраф за неправильную перевозку ребёнка — он должен сидеть в специальном автомобильном кресле.
А совсем недавно пенсионерка за рулём иномарки сбила женщину на тротуаре в Башкирии. По данным ГИБДД, 75-летняя женщина просто не справилась с управлением.
Комментариев: 0