Москвичка прокатилась по столице, сидя с младенцем за рулём. Видео © LIFE

В Москве сняли на видео женщину, которая сегодня вечером ехала по улице Тайнинской за рулём с грудным ребёнком на руках. Очевидцы записали, как мать одной рукой управляет автомобилем, а другой придерживает малыша.

Как отмечают в столичной Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД начали проверку после появления в Сети этого видеоролика. По меньшей мере девушке грозит штраф за неправильную перевозку ребёнка — он должен сидеть в специальном автомобильном кресле.