Госдеп прокомментировал требование выезда из США 24 российских дипломатов

В том, что 24 российским дипломатам нужно покинуть США из-за окончания периода командировки, "нет ничего нового". Они могут подать заявку на продление пребывания. Так глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал слова российского посла Анатолия Антонова о соответствующем требовании Штатов.

"Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трёхлетний лимит действия виз россиян — в этом нет ничего нового", — заявил Прайс.

Он добавил, что, когда виза заканчивается, "данные лица покидают страну или запрашивают продление".