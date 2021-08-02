Госдеп прокомментировал требование выезда из США 24 российских дипломатов
В ведомстве считают, что в этом нет ничего нового — сотрудники посольства и консульств могут подать документы для продления визы.
Нед Прайс. Фото © ТАСС / AP
В том, что 24 российским дипломатам нужно покинуть США из-за окончания периода командировки, "нет ничего нового". Они могут подать заявку на продление пребывания. Так глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал слова российского посла Анатолия Антонова о соответствующем требовании Штатов.
"Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трёхлетний лимит действия виз россиян — в этом нет ничего нового", — заявил Прайс.
Он добавил, что, когда виза заканчивается, "данные лица покидают страну или запрашивают продление".
Как сообщал Лайф, Антонов заявил, что власти США велели 24 российским дипломатам, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну до конца дня 3 сентября. Причём почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.
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