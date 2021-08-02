24 российских дипломатов обязали покинуть США до 3 сентября

Власти США велели 24 российским дипломатам, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну до конца дня 3 сентября. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest.

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", — заявил Антонов.

Посол рассказал, что Вашингтон намеренно выживает российское дипломатическое представительство из Штатов. Он напомнил, что в декабре прошлого года Госдепартамент установил для россиян "трёхлетний лимит нахождения в командировке". Как указал Антонов, подобных требований нет ни в одной стране мира. Кроме того, США без объяснения причин отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российской дипмиссии.

Подводя итог вышесказанному, Антонов выразил надежду, что "здравый смысл восторжествует" и страны смогут нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в Вашингтоне и Москве.