24 российских дипломатов обязали покинуть США до 3 сентября
При этом почти все из них уедут без замены, потому что Штаты ужесточили процедуру выдачи виз, пояснил посол РФ в Вашингтоне.
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Власти США велели 24 российским дипломатам, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну до конца дня 3 сентября. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest.
"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", — заявил Антонов.
Посол рассказал, что Вашингтон намеренно выживает российское дипломатическое представительство из Штатов. Он напомнил, что в декабре прошлого года Госдепартамент установил для россиян "трёхлетний лимит нахождения в командировке". Как указал Антонов, подобных требований нет ни в одной стране мира. Кроме того, США без объяснения причин отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российской дипмиссии.
Подводя итог вышесказанному, Антонов выразил надежду, что "здравый смысл восторжествует" и страны смогут нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в Вашингтоне и Москве.
Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия не ждёт от США услуг или помощи, но требует уважения, поскольку это необходимо для взаимовыгодных отношений. Он отметил, что "в нынешней турбулентной глобальной обстановке" сторонам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания жителей. В свою очередь, по его словам, Москва готова к такой работе.
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