Умер седьмой пострадавший при возгорании на заводе в Ростовской области

В больнице Каменска-Шахтинского умер мужчина, пострадавший при возгорании в одном из цехов химического комбината "Каменский" в Ростовской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

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Напомним, на сайте завода сообщалось, что авария случилась вечером 29 июля. В результате пострадало семь человек, их госпитализировали. При этом возгорание было "ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом".