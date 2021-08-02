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Умер седьмой пострадавший при возгорании на заводе в Ростовской области

Ранее Лайф выяснил, что на верную смерть себя и подчинённых отправил начальник смены, нарушив инструкцию.

2 августа, 17:18
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В больнице Каменска-Шахтинского умер мужчина, пострадавший при возгорании в одном из цехов химического комбината "Каменский" в Ростовской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

Таким образом, умерли все семеро рабочих, при пожаре получившие химические ожоги до 100% поверхности тела.

Начальник отправил на верную смерть: Лайф узнал подробности трагедии с шестью погибшими на заводе в Ростовской области

Начальник отправил на верную смерть: Лайф узнал подробности трагедии с шестью погибшими на заводе в Ростовской области

Напомним, на сайте завода сообщалось, что авария случилась вечером 29 июля. В результате пострадало семь человек, их госпитализировали. При этом возгорание было "ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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