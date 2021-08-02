РФ предлагает США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями

Россия предлагает США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, отметив, что уже было проведено несколько консультаций с российскими и американскими специалистами по вопросам кибербезопасности. Текст интервью опубликован на странице диппредставительства РФ в "Фейсбуке".

"Американские коллеги предпочитают сосредоточивать дискуссии в основном на деятельности вымогателей, в то время как кибербезопасность гораздо шире. Я надеюсь, что в ближайшем будущем этот диалог приобретёт всеобъемлющий характер. Как вариант, мы можем обсудить киберугрозы системам контроля над вооружениями", — отметил Антонов.

Он также сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года российские власти направили администрации США 35 запросов по поводу кибератак с американской территории, однако они остались без реакции. В то же время, по словам посла, российская сторона полностью удовлетворила 10 запросов из США в прошлом году и два — в первой половине текущего года.

"Я хотел бы подчеркнуть, что российская сторона открыта к обсуждению любых вопросов в сфере контроля над вооружениями. Для нашей страны нет запретных тем", — отметил Антонов.