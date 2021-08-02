НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФ предлагает США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями

За первые шесть месяцев текущего года Москва направила 35 запросов по поводу кибератак с территории Америки, однако они остались без реакции.

2 августа, 16:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия предлагает США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, отметив, что уже было проведено несколько консультаций с российскими и американскими специалистами по вопросам кибербезопасности. Текст интервью опубликован на странице диппредставительства РФ в "Фейсбуке".

"Американские коллеги предпочитают сосредоточивать дискуссии в основном на деятельности вымогателей, в то время как кибербезопасность гораздо шире. Я надеюсь, что в ближайшем будущем этот диалог приобретёт всеобъемлющий характер. Как вариант, мы можем обсудить киберугрозы системам контроля над вооружениями", — отметил Антонов.

Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию

Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию

Он также сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года российские власти направили администрации США 35 запросов по поводу кибератак с американской территории, однако они остались без реакции. В то же время, по словам посла, российская сторона полностью удовлетворила 10 запросов из США в прошлом году и два — в первой половине текущего года.

"Я хотел бы подчеркнуть, что российская сторона открыта к обсуждению любых вопросов в сфере контроля над вооружениями. Для нашей страны нет запретных тем", — отметил Антонов.

Госдеп: Делегации США и РФ договорились о новой встрече по стратегической безопасности

Госдеп: Делегации США и РФ договорились о новой встрече по стратегической безопасности

Ранее Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности. Первая очная встреча делегаций двух стран состоялась в Женеве в минувшую среду. Следующая назначена на сентябрь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Шереметьево встретили Рылова, Бацарашкину, Рублёва и других наших олимпийцев

сегодня в 16:06

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Проходной двор на границе: Как Лукашенко сводит счёты с Прибалтикой

сегодня в 21:40

Google анонсировал новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

сегодня в 22:40

Учёные насчитали 84 различных симптома у переболевших ковидом

сегодня в 22:26

Новости партнеров

Layer 1