Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, есть погибшие
В Посольстве РФ в Турции Лайфу подтвердили факт ДТП. По данным местных СМИ, жертвами аварии стали три человека, ещё пятеро пострадали.
Фото © Twitter / ensonhaber
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Видео © Twitter / savasugurlu2023
Автобус, перевозивший туристов, в том числе из России, перевернулся в турецкой Анталье, сообщает издание Еnsonhaber. Факт ДТП Лайфу подтвердили в Посольстве РФ в республике.
Отмечается, что инцидент произошёл у города Манавгат. Автобус с отдыхающими врезался в ограждение, после чего вылетел на встречную полосу и перевернулся. Информация по пострадавшим и погибшим пока уточняется.
По предварительным данным, в результате ДТП погибло три человека. Точное число пострадавших в СМИ не называют, информация разнится. Повреждения могли получить от пяти до 16 человек.
Ранее Лайф сообщал, что уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани. Тогда в результате происшествия одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением.
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