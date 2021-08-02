Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, есть погибшие

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Видео © Twitter / savasugurlu2023

Автобус, перевозивший туристов, в том числе из России, перевернулся в турецкой Анталье, сообщает издание Еnsonhaber. Факт ДТП Лайфу подтвердили в Посольстве РФ в республике.

Отмечается, что инцидент произошёл у города Манавгат. Автобус с отдыхающими врезался в ограждение, после чего вылетел на встречную полосу и перевернулся. Информация по пострадавшим и погибшим пока уточняется.

По предварительным данным, в результате ДТП погибло три человека. Точное число пострадавших в СМИ не называют, информация разнится. Повреждения могли получить от пяти до 16 человек.