НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, есть погибшие

В Посольстве РФ в Турции Лайфу подтвердили факт ДТП. По данным местных СМИ, жертвами аварии стали три человека, ещё пятеро пострадали.

2 августа, 16:37
3947

Фото © Twitter / ensonhaber

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Видео © Twitter / savasugurlu2023

Автобус, перевозивший туристов, в том числе из России, перевернулся в турецкой Анталье, сообщает издание Еnsonhaber. Факт ДТП Лайфу подтвердили в Посольстве РФ в республике.

Отмечается, что инцидент произошёл у города Манавгат. Автобус с отдыхающими врезался в ограждение, после чего вылетел на встречную полосу и перевернулся. Информация по пострадавшим и погибшим пока уточняется.

В Стамбуле пятые сутки ищут загадочно пропавшего россиянина

В Стамбуле пятые сутки ищут загадочно пропавшего россиянина

По предварительным данным, в результате ДТП погибло три человека. Точное число пострадавших в СМИ не называют, информация разнится. Повреждения могли получить от пяти до 16 человек.

Ранее Лайф сообщал, что уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани. Тогда в результате происшествия одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением.

В Москве пассажирский автобус влетел в столб возле здания МГУ

В Москве пассажирский автобус влетел в столб возле здания МГУ

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1