"Будет всё лучше и лучше": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы
По словам Маргариты Соколовой, для того чтобы артистка поправилась, нужно время. Также собеседница добавила, что в принципе об этой теме следует поменьше говорить и не беспокоиться.
Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова
Состояние певицы Максим продолжает улучшаться, возможно, речь идёт о каких-то явных улучшениях. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова. Собеседница Лайфа отметила, что для восстановления Марине Максимовой нужно время.
"Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время — и всё. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет всё лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение — раз, просто нужно время — два", — пояснила Соколова в беседе с Лайфом.
Ранее реаниматолог рассказал, сколько времени артистке потребуется на восстановление. По мнению медика, то, что певица сейчас общается жестами, это нормально, ведь долгое время у неё во рту находилась трубка. В целом медикаментозный сон "имеет мало последствий в случае отсутствия побочных заболеваний".
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. А 26 июля Mash сообщил, что певица Максим пришла в себя.
Шоубизнес
"Его эгоцентризм перешёл все рамки": Чемпионка по бальным танцам объявила о расставании с Биковичем
вчера в 17:17
"Нужны ваши молитвы": Состояние больной раком певицы Ламы Сафоновой резко ухудшилось
вчера в 08:16
"Читай, Надя!": Экс-супруга Мамаева показала его новой пассии трогательное письмо футболиста из тюрьмы
вчера в 02:36
Комментариев: 0