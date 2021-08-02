"Будет всё лучше и лучше": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

По словам Маргариты Соколовой, для того чтобы артистка поправилась, нужно время. Также собеседница добавила, что в принципе об этой теме следует поменьше говорить и не беспокоиться.