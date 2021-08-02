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"Будет всё лучше и лучше": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы

По словам Маргариты Соколовой, для того чтобы артистка поправилась, нужно время. Также собеседница добавила, что в принципе об этой теме следует поменьше говорить и не беспокоиться.

2 августа, 16:13
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<p>Певица МакSим. Фото © VK / <a href="https://vk.com/maksimofficial?z=photo292963385_435678169/photos292963385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Максимова</a></p>

Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова

Состояние певицы Максим продолжает улучшаться, возможно, речь идёт о каких-то явных улучшениях. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова. Собеседница Лайфа отметила, что для восстановления Марине Максимовой нужно время.

"Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время — и всё. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет всё лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение — раз, просто нужно время — два", — пояснила Соколова в беседе с Лайфом.

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Ранее реаниматолог рассказал, сколько времени артистке потребуется на восстановление. По мнению медика, то, что певица сейчас общается жестами, это нормально, ведь долгое время у неё во рту находилась трубка. В целом медикаментозный сон "имеет мало последствий в случае отсутствия побочных заболеваний".

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. А 26 июля Mash сообщил, что певица Максим пришла в себя.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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