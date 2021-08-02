Актриса Милославская привела фанатов в восторг фотографией отпускника Петрова в розовых очках
Некоторые подписчики пошутили, что не узнают в пейзаже мальдивского пляжа знакомых черт российских курортов. Однако большинство выразило своё восхищение парой.
Александр Петров. Фото © Instagram/milostasii
Актриса Стася Милославская порадовала поклонников снимком известного актёра Александра Петрова с отдыха на Мальдивах, вызвав их бурную реакцию. На фото артист предстал в розовых очках для подводного плавания. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
"Маэстро выездной курортный фотограф", — подписала снимок возлюбленного артистка.
Подписчики бурно отреагировали на появление фото избранника в блоге Милославской, так как она не часто делает подобные публикации. Многие засыпали пару комплиментами и пожелали хорошего отдыха.
Вы подходите друг другу!!!
Вы классные! Отличная пара)))
Однако нашлись и те, кто не очень хотел лицезреть Петрова. Таким комментаторам Милославская посоветовала отписаться от её аккаунта. А некоторые пользователи пошутили, что не узнают в мальдивском пейзаже черт российских курортов.
Ранее Лайф рассказывал, что МХАТ ответил на слухи об актёрском бойкоте из-за участия Ольги Бузовой в спектакле про Сталина. Артисты сейчас находятся в отпуске, сбор труппы перед осенним сезоном намечен на 31 августа.
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