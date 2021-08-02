Актриса Милославская привела фанатов в восторг фотографией отпускника Петрова в розовых очках

Актриса Стася Милославская порадовала поклонников снимком известного актёра Александра Петрова с отдыха на Мальдивах, вызвав их бурную реакцию. На фото артист предстал в розовых очках для подводного плавания. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

"Маэстро выездной курортный фотограф", — подписала снимок возлюбленного артистка.

Подписчики бурно отреагировали на появление фото избранника в блоге Милославской, так как она не часто делает подобные публикации. Многие засыпали пару комплиментами и пожелали хорошего отдыха.

Вы подходите друг другу!!!

siarheyshalesny

Вы классные! Отличная пара)))

osyagina_ulia87

Однако нашлись и те, кто не очень хотел лицезреть Петрова. Таким комментаторам Милославская посоветовала отписаться от её аккаунта. А некоторые пользователи пошутили, что не узнают в мальдивском пейзаже черт российских курортов.