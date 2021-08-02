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Актриса Милославская привела фанатов в восторг фотографией отпускника Петрова в розовых очках

Некоторые подписчики пошутили, что не узнают в пейзаже мальдивского пляжа знакомых черт российских курортов. Однако большинство выразило своё восхищение парой.

2 августа, 16:28
<p>Александр Петров. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/milostasii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">milostasii</a></p>

Александр Петров. Фото © Instagram/milostasii

Актриса Стася Милославская порадовала поклонников снимком известного актёра Александра Петрова с отдыха на Мальдивах, вызвав их бурную реакцию. На фото артист предстал в розовых очках для подводного плавания. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

"Маэстро выездной курортный фотограф", — подписала снимок возлюбленного артистка.

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Подписчики бурно отреагировали на появление фото избранника в блоге Милославской, так как она не часто делает подобные публикации. Многие засыпали пару комплиментами и пожелали хорошего отдыха.

Вы подходите друг другу!!!


siarheyshalesny

Вы классные! Отличная пара)))


osyagina_ulia87

Однако нашлись и те, кто не очень хотел лицезреть Петрова. Таким комментаторам Милославская посоветовала отписаться от её аккаунта. А некоторые пользователи пошутили, что не узнают в мальдивском пейзаже черт российских курортов.

Ранее Лайф рассказывал, что МХАТ ответил на слухи об актёрском бойкоте из-за участия Ольги Бузовой в спектакле про Сталина. Артисты сейчас находятся в отпуске, сбор труппы перед осенним сезоном намечен на 31 августа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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