В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ за полгода

Ущерб от экономических преступлений, совершённых в России в первом полугодии 2021 года, оценивается более чем в 142 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Материальный ущерб, оценённый на досудебной стадии, превысил 142,6 миллиарда рублей. Это на 74,5 миллиона рублей меньше, чем годом ранее", — уточнили в ведомстве.

В целом за первые шесть месяцев 2021-го продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности, подтвердили в Генпрокуратуре. При этом более трети из них (20,3 тысячи) были совершены в крупном и особо крупном размере.