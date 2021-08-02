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В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ за полгода

При этом более трети из них были совершены в крупном и особо крупном размере, отметили в ведомстве.

2 августа, 16:35

Фото © Pexels

Ущерб от экономических преступлений, совершённых в России в первом полугодии 2021 года, оценивается более чем в 142 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Материальный ущерб, оценённый на досудебной стадии, превысил 142,6 миллиарда рублей. Это на 74,5 миллиона рублей меньше, чем годом ранее", — уточнили в ведомстве.

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В целом за первые шесть месяцев 2021-го продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности, подтвердили в Генпрокуратуре. При этом более трети из них (20,3 тысячи) были совершены в крупном и особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах. К административной ответственности привлекли свыше 140 лиц. В частности, были выявлены факты завышения стоимости подсолнечного масла, сахара, творога и куриного мяса.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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