Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель трёх россиян в ДТП с автобусом
Ещё двое туристов находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Все они должны были сегодня вечером вылететь домой в Самару.
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Не менее трёх российских граждан погибли и ещё пятеро пострадали в ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ. В ведомстве уточнили, что всего в момент аварии в салоне находилось 22 пассажира, все они — россияне, завершавшие отдых в Турции и направляющиеся в аэропорт.
"В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжёлые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП", — сказал собеседник агентства.
Туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших в этом ДТП. Её номер: +905383933451. Уточняется, что участники аварии должны были вылетать в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394.
Ранее Лайф сообщал, что уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Кубани. Тогда в результате происшествия одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работающие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением.
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