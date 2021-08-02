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В YouTube упростят отключение рекламы при просмотре видео

Пока такая возможность доступна лишь в нескольких странах Европы при использовании веб-версии сервиса, а также приложений iOS, Android, на смарт-телевизорах и игровых консолях.

2 августа, 17:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания Google решила упростить отключение рекламы при просмотре роликов на видеохостинге YouTube, создав новый вариант подписки. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на сервис.

Услуга получила название Premium Lite и распространяется на веб-версию сервиса, а также приложения iOS, Android, на смарт-телевизоры и игровые консоли. Уточняется, что такая подписка не будет включать другие опции Premium, например фоновое воспроизведение или офлайн-загрузку видео.

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Пока такая возможность доступна лишь в нескольких странах Европы. Premium Lite обходится в семь евро в месяц, в то время как полноценную подписку можно приобрести за 12 евро. Отметим, что в России полный YouTube Premium стоит 199 рублей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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