Число погибших в ДТП в Анталье россиян выросло до четырёх человек

Число российских туристов, погибших в ДТП с автобусом в районе курортного города Манавгат турецкой провинции Анталья, выросло до четырёх человек. Об этом сообщает туроператор "Интурист". Ещё один россиянин находится в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные пострадавшие — а их 13 человек — размещены в четырёх больницах на территории Антальи.

Уточняется, что все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших в этом ДТП. Её номер: +905-383-933-451